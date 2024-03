Balchem Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Stimmung für Balchem hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. Dies spiegelt sich auch in der verringerten Diskussionsstärke in den sozialen Medien wider. Daher erhält die Aktie von Balchem von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Balchem von Analysten insgesamt positiv eingestuft, mit 1 "Gut" und 0 "Neutral" Bewertungen. Da es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, bleibt das mittlere Kursziel bei 165 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 7,15 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Balchem.

Der Relative-Stärke-Index zeigt, dass Balchem weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Balchem derzeit bei 45,12, was unter dem Branchendurchschnitt von 77,63 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.