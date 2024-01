Balchem Aktie: Jubelschreie!

In den vergangenen zwölf Monaten hat Balchem insgesamt eine Analystenbewertung erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Analystenupdates zu Balchem im letzten Monat.

Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 165 USD, was ein Aufwärtspotential von 17,71 Prozent ergibt, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 140,17 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung gemäß Meinung der Analysten. In Summe erhält Balchem also eine "Gut"-Bewertung.

In den Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen war die Stimmung gegenüber Balchem überwiegend positiv. Es gab insgesamt acht positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Balchem daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Balchem von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Balchem mit einer Rendite von 1,78 Prozent um mehr als 73 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 74,44 Prozent. Auch hier liegt Balchem mit 72,67 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Balchem beträgt derzeit 0,58 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8328.51 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt -8327. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Balchem-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.