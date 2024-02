Balchem Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von Balchem verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,91 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,15 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,06 Prozent im Branchenvergleich für Balchem. Auch der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,15 Prozent im letzten Jahr, wobei Balchem 10,06 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Daraus resultiert ein "Gut"-Rating für Balchem in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Balchem liegt aktuell bei 39,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Balchem weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 48,11. Insgesamt erhält das Balchem-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz-Faktors hat die Aktie von Balchem in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität in der Kommunikation im Netz gezeigt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen positive Veränderungen auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Balchem abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 165 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Balchem-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.