Bakkt Holdings Registered (A) ist zurück!

Die technische Analyse der Bakkt-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 1,37 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 1,89 USD lag und somit einen Abstand von +37,96 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,29 USD, was einer Differenz von +46,51 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Bakkt insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 2,05 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 8,47 Prozent. Daher wird auch hier eine positive Bewertung ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Bakkt in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Bakkt diskutiert wurde. Dies führte zu einer überwiegend positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Bakkt-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und des Anleger-Sentiments.