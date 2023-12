Bakkt Holdings Registered (A) Aktie: Das macht richtig Spaß!

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme negativer Kommentare über Bakkt in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte dementsprechend einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit von Beiträgen zu einem Unternehmen kann darauf hinweisen, ob es aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Bakkt unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daraus also eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Auch in den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Zudem wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bakkt diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch auch positive Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bakkt verläuft aktuell bei 1,4 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 2,36 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +68,57 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Gut"-Signal mit einer aktuellen Differenz von +67,38 Prozent.

Ein weiteres positives Signal liefert der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Mit einem RSI von 22,99 wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 35,57 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Sollten Bakkt Holdings Registered (A) Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Bakkt Holdings Registered (A) jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Bakkt Holdings Registered (A)-Analyse.

Bakkt Holdings Registered (A): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...