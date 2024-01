Bakkt Holdings Registered (A) Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Technische Analyse der Bakkt-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,42 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,84 USD liegt somit deutlich darüber (+29,58 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,52 USD unter dem letzten Schlusskurs (+21,05 Prozent). Insgesamt wird die Bakkt-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Bakkt war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Auswertungen von Kommentaren in sozialen Medien. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Bakkt-Aktie insgesamt als "Gut", da 1 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bakkt liegt bei 2,05 USD, was einer positiven Entwicklung von 11,41 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Bakkt wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, weshalb Bakkt in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Bakkt-Aktie basierend auf der Technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzung und dem Sentiment und Buzz.