Bakkt Holdings Registered (A) Aktie: Was kann da noch kommen?

Das Sentiment und der Buzz rund um Bakkt können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass kaum Änderungen identifiziert werden konnten, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit für Bakkt in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den prominenten Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Bakkt liegt bei 38,03, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Bakkt-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Bakkt-Aktie. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bakkt vor. Im Rahmen der Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 2,05 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 5,13 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Somit erhält Bakkt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bakkt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, und vor allem wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bakkt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

