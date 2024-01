Bakkt Holdings Registered (A) Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Für Bakkt wird nun eine Analyse anhand des 7-Tage-RSI sowie des 25-Tage-RSI durchgeführt. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 79,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bakkt-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls überwiegend negativ, mit vier positiven und neun negativen Tagen in den letzten Tagen. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu ermitteln, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für Bakkt beträgt der 200-Tage-Durchschnitt aktuell 1,42 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,65 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,59 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird Bakkt auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung der Bakkt-Aktie hin. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen liegt kein Analystenupdate der letzten Monate vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 2,1 USD angesiedelt, was eine erwartete Performance von 27,27 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.