Bakkt Holdings Registered (A) Aktie: War das schon alles?

In den letzten Wochen konnte bei Bakkt keine deutliche Veränderung der Stimmung und des Buzzes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Anleger in den sozialen Medien keine signifikante Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

In Bezug auf Anlegermeinungen wurde Bakkt von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Bakkt aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für 25 Tage ergeben die Einstufung "Neutral".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Bakkt insgesamt als "Gut". Es liegen eine Kaufempfehlung, eine neutrale Einschätzung und keine negativen Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bakkt liegt bei 2,05 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 11,41 Prozent steigen könnte, da der aktuelle Kurs bei 1,84 USD liegt. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Gut".