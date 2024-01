Bakkt Holdings Registered (A) Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die aktuelle Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Bakkt in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und neun negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Bakkt daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Der 7-Tage-RSI für Bakkt liegt derzeit bei 79,75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bakkt also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Bakkt in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie also auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Bakkt beträgt derzeit 1,42 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,65 USD liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,59 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. In Summe wird Bakkt also basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.