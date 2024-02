Bakkt Holdings Registered (A) Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse der Bakkt-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,4 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs von 0,98 USD ergibt einen Abstand von -30 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,61 USD, was einer Differenz von -39,13 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Es gab jedoch auch positive Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bakkt-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bakkt daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.