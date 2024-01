Bakken Water Transferrvices Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index (RSI) für Bakken Water Transfer Services liegt bei 2,17 und signalisiert damit eine überverkaufte Situation. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Bakken Water Transfer Services deuten auf eine mittlere Aktivität und eine stabil neutrale Stimmung hin. Insgesamt wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht weicht der letzte Schlusskurs von 0,01225 USD um 38,75 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,02 USD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Bakken Water Transfer Services für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann.