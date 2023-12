Bakken Water Transferrvices Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Bakken Water Transfer Services-Aktie gab. Die Diskussionsintensität war ebenfalls unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie der Bakken Water Transfer Services als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 2,2, was als "Gut" empfohlen wird, während der RSI25 bei 51,19 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment bleibt ebenfalls neutral, da die Diskussionen in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bakken Water Transfer Services beschäftigte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bakken Water Transfer Services derzeit bei 0,02 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,01454 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -27,3 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von -27,3 Prozent ein schlechtes Bild. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.