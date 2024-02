Bakken Water Transferrvices Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse. Für die Bakken Water Transfer Services zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 11,11, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Bakken Water Transfer Services. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich aktuell im neutralen Fokus der Anleger befindet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -10 Prozent, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine Abweichung von +80 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Neutral"-Einstufung in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung.