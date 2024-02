Bakkavor Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Dividendenrendite für Bakkavor beträgt derzeit 8,52 Prozent, was 4,57 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,95 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten. In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Bakkavor-Aktie insgesamt positiv bewertet, mit einer "Gut"-Bewertung basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 112,5 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 21,75 Prozent entspricht. Trotzdem liegen keine aktuellen Analystenupdates vor.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Bakkavor-Aktie neutral bewertet. Der RSI7 liegt bei 58,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 56,34 liegt und damit ebenfalls eine neutrale Bewertung erhält.

Bei der fundamentalen Analyse ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,68, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 28,43 liegt und daher zu einer Überbewertung der Aktie führt. Basierend auf diesem Indikator wird die Bakkavor-Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.