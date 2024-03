Bakkavor Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Bakkavor liegt bei 33,96, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,39 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 38. Dies bedeutet, dass die Börse 38,68 Euro für jeden Euro Gewinn von Bakkavor zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung von 35 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Nahrungsmittelbranche derzeit bei 28 liegt. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich positive Veränderungen. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, und die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich positiv bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Diskussionen über Bakkavor geführt, und es gab keine negativen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält Bakkavor daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI, dem KGV und dem Anleger-Sentiment.