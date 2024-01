Bakkavor Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten Wochen konnte bei Bakkavor keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder eine besonders positive noch eine besonders negative Tendenz war in den sozialen Medien zu erkennen. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Bakkavor in dieser Hinsicht also ein "neutral".

Die Performance der Bakkavor-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -11,71 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -3,1 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,62 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite mit 18 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit erhält Bakkavor in dieser Kategorie ein "schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bakkavor eingestellt waren. Es gab sechs positive Tage, ein negativer Tag und zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, weshalb die Anlegerstimmung als "gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -12,29 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bakkavor-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik also ein "neutral"-Rating.