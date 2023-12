Bakkafrost P/F Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Der Relative Strength Index (RSI) für Bakkafrost P-f liegt bei 30,65, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird der RSI als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage beträgt der RSI 42, was ebenfalls als "Neutral" gewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite von Bakkafrost P-f beträgt 3,04 Prozent, was 1,43 Prozent über dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bakkafrost P-f liegt bei 47,1, was deutlich über dem Branchenmittel von 44,21 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie, weshalb wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung einstufen.

Die Anleger-Stimmung bei Bakkafrost P-f ist insgesamt besonders negativ, wie sich aus Diskussionsforen und sozialen Medien ergibt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was die Einschätzung als "Schlecht" bestätigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.