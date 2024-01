Bakkafrost P/F Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Bakkafrost":

Die technische Analyse von Bakkafrost P-f zeigt interessante Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 51,82 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 46,82 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 43,73 EUR, was über dem letzten Schlusskurs von 46,82 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für Bakkafrost P-f basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ähnlich gemischte Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI beträgt 26,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass Bakkafrost P-f überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf der anderen Seite ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bakkafrost P-f daher mit einer "Gut"-Einstufung bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bakkafrost P-f bei 51, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38,23 als überbewertet angesehen wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische und fundamentale Analyse zeigen daher gemischte Ergebnisse für Bakkafrost P-f, was eine genaue Bewertung erschwert. Es ist ratsam, weitere Entwicklungen zu beobachten, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird.