Bakkafrost P/F Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Bakkafrost P-f-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 50,51 EUR für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 51,8 EUR um 2,55 Prozent höher, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 48,22 EUR, was 7,42 Prozent unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bakkafrost P-f aktuell mit 2,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,88 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Bakkafrost P-f mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,11 um 46 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" (38,46), was auf eine Unterbewertung hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie von Bakkafrost P-f werden positiv bewertet. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung deuten auf eine starke Aktivität und eine positive Veränderung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.