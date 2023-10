Baker Hughes a GE: Das wahre Kursziel liegt bei 37,94 EUR

Die Aktie von Baker Hughes a GE wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt +19,09% des aktuellen Kurses.

• 06.10.2023 – Anstieg um +1,14%

• Kursziel: 37,94 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,18

Am gestrigen Handelstag stieg der Wert von Baker Hughes a GE um +1,14%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein Gesamtverlust von -2,40%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei einem Durchschnittswert von 37,94 EUR laut Bankanalysten. Sollte diese Prognose eintreffen, wäre das Potenzial für Investoren mit einer Steigerung von +19,09% vielversprechend – trotz des schwachen Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen insgesamt 21 Analysten die Aktie zu kaufen oder zu halten; nur ein Experte würden...