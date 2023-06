Baker Hughes a GE: Das wahre Kursziel liegt bei 34,51 EUR

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Baker Hughes a GE ein Plus von +0,30% verzeichnet. In der vergangenen Woche stieg sie um beeindruckende +6,73%. Die Analysten scheinen jedoch noch mehr Potenzial zu sehen.

• Am 05.06.2023 mit einem Anstieg von +0,30%

• Kursziel bei 34,51 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 4,22

Die Bankanalysten sind sich einig: Der aktuelle Aktienpreis spiegelt nicht den wahren Wert wider. Deshalb erwarten sie einen mittelfristigen Aktienkurs in Höhe von 34,51 EUR – eine Steigerung um +24,40%. Zwar teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend am Markt.

Während einige neutral bleiben oder sogar empfehlen zu verkaufen (1 Experte), geben die meisten Analysten an Baker Hughes a GE als “Kauf” oder “starker Kauf” zu bewerten (insgesamt 77,78%).

Abschließend bleibt...