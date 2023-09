Baker Hughes a GE: Potenzial von +9,34% - Kursziel bei 37,45 EUR

Gestern hat die Aktie von Baker Hughes a GE an der Börse eine Wertentwicklung von -0,57% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um -0,89% nachgegeben. Die Stimmung am Markt scheint jedoch neutral zu sein.

Aktuell sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für Baker Hughes a GE bei 37,45 EUR und somit ein Potenzial von +9,34%. Allerdings stimmen nicht alle Experten mit dieser Einschätzung überein. Während 14 Analysten die Aktie als “starken Kauf” bewerten und sieben als “Kauf”, positionieren sich sechs weitere Experten neutral mit einer Bewertung als “halten”. Ein Experte empfiehlt sogar einen sofortigen Verkauf.

Dennoch bleibt das Guru-Rating unverändert bei 4,18.

Zusammenfassend ist die Meinung der meisten Analysten durchaus positiv gestimmt mit einem Anteil optimistischer Stimmen von +75%,...