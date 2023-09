Baker Hughes a GE: Potenzial für Kursanstieg von fast 10%

Die Aktie von Baker Hughes a GE wird nach Ansicht vieler Analysten derzeit unterbewertet. Das aktuelle Kursziel liegt um +9,78% über dem aktuellen Wert.

• Am 28.09.2023 stieg die Aktie von Baker Hughes a GE um +0,94%

• Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 37,97 EUR

• “Guru-Rating” bleibt bei 4,18

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Baker Hughes a GE ein Plus von +0,94% verbuchen und verzeichnete damit in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg um insgesamt +3,36%. Der Markt zeigt sich momentan relativ optimistisch.

14 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und sieben weitere bewerten sie als Kauf mit einer eher optimistischen Einstellung. Sechs Experten halten ihre Position neutral (“halten”). Nur ein Experte ist der Meinung, dass Baker Hughes a GE sofort verkauft werden sollte.

Das...