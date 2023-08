Baker Hughes a GE: Kursziel von 37,18 EUR prognostiziert – Aktie unterbewertet

Die Aktien von Baker Hughes a GE werden derzeit nach Ansicht der Analysten am Markt nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 37,18 EUR und somit um +13,51% über dem aktuellen Wert.

• Am 25.08.2023 stieg die Kursentwicklung um +0,45%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,18

• Der Anteil positiv eingestellter Analysten beträgt +75%

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Baker Hughes a GE eine positive Kursentwicklung von +0,45% hin. Über die vergangenen fünf Handelstage betrachtet konnte ein Plus von insgesamt +0,97 % erzielt werden. Die momentane Stimmung am Markt ist eher neutral.

14 Bankanalysten empfehlen den Kauf der Aktie und sieben Experten sehen ebenfalls optimistische Zukunftsperspektiven für das Unternehmen mit einer Kaufempfehlung.

Hingegen plädieren sechs Analysten dafür die Position zu halten und nur...