Baker Hughes a GE: Kursziel von 34,41 EUR

Die Aktie von Baker Hughes a GE wird derzeit nach Ansicht einiger Analysten nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +31,82% über dem aktuellen Preis.

• Am 25.05.2023 verzeichnete Baker Hughes a GE einen Rückgang von -2,51%

• Das Kursziel für Baker Hughes a GE beträgt 34,41 EUR

• Der Guru-Rating-Wert bleibt bei 4,15

Am gestrigen Handelstag fiel die Aktie von Baker Hughes a GE am Finanzmarkt um -2,51%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage summierten sich auf eine negative Entwicklung in Höhe von -0,60%, was darauf hinweist, dass der Markt derzeit relativ neutral eingestellt ist.

Obwohl einige Analysten damit gerechnet haben könnten – die Stimmung jedenfalls ist klar.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Baker Hughes a GE beträgt 34,41 EUR. Im Durchschnitt sind Bankanalysten davon überzeugt und...