Baker Hughes a GE: Kursziel von 32,88 EUR laut Analysten

Die Aktie von Baker Hughes a GE wird nach Einschätzung von Branchenexperten derzeit nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +7,45% über dem aktuellen Marktpreis.

• Am 14.07.2023 fiel die Aktie um -0,95%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 32,88 EUR

• Baker Hughes a GE hat ein aktuelles Guru-Rating von 4,22

Am gestrigen Handelstag verlor die Baker Hughes a GE-Aktie am Markt -0,95%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelswochen sind jedoch mit einem positiven Trend verbunden und summierten sich auf insgesamt +3,37%. Derzeit scheint das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen relativ hoch zu sein.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 32,88 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, bietet dies den Investoren eine potentielle Rendite von +7,45%. Allerdings sehen einige Experten...