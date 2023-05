Baker Hughes a GE: Kursziel bei 34,26 EUR

Die Aktie von Baker Hughes a GE wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt um +29,96% über dem aktuellen Preis.

• Baker Hughes a GE: +0,11% am 23.05.2023

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 34,26 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,15

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Baker Hughes a GE an der Börse einen Zuwachs von +0,11%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Anstieg von +3,35% beobachtet werden. Dies deutet auf eine optimistische Stimmung am Markt hin.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 34,26 EUR und bietet somit ein Potenzial von +29,96%, sollten die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 13 Analysten wird die Aktie als starker Kauf empfohlen und...