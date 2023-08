Baker Hughes a GE: Kursziel bei 34,16 EUR

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Baker Hughes a GE derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +4,29% über dem aktuellen Preis.

• Am 25.08.2023 legte Baker Hughes a GE um +0,45% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 34,16 EUR

• Das Guru-Rating liegt jetzt bei 4,22 nach vorherigem Wert von ebenfalls 4,22

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Baker Hughes a GE am Finanzmarkt ein Plus von +0,45% verzeichnen. Damit ergab sich in den vergangenen fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – eine Performance von insgesamt +0,97%. Die Marktlage scheint somit derzeit relativ neutral zu sein.

Ob diese Entwicklung vom Analyse-Team erwartet wurde? Unklar! Doch eines ist sicher: Die Stimmung rundum Baker Hughes a GE ist sehr positiv!

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für diesen Titel auf...