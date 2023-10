Baker Hughes a GE: Kurspotenzial von +16,33% - 38,01 EUR das Ziel

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Baker Hughes a GE eine negative Entwicklung von -0,09% verzeichnet. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen einen Trend in Richtung eines Rückgangs um gesamt -4,74%. Entsprechend scheint die Stimmung am Markt aktuell eher pessimistisch zu sein.

Allerdings sind sich Bankanalysten einig in ihrer Meinung, dass die Aktie mittelfristig deutlich unterbewertet ist. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 38,01 EUR und würde damit eine Steigerung des aktuellen Wertes um +16,33% bedeuten. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Analysten gleichermaßen.

Von insgesamt 28 Experten empfehlen 14 den Kauf der Aktie als starke Empfehlung und weitere sieben stellen ein positives Rating aus mit einem “Kauf”. Sechs Experten bewerten neutral mit “Halten” und nur einer gibt an, dass Baker Hughes a...