Baker Hughes a GE: Bankanalysten sehen Potenzial von +16,80%

Die Aktie von Baker Hughes a GE hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,19% erreicht und insgesamt in den letzten fünf Handelstagen um +0,77% zugelegt. Doch was sagen die Analysten? Laut aktuellem Durchschnitt liegt das Kursziel bei 33,92 EUR und damit etwa +16,80% über dem aktuellen Kurs.

• Am 06.07.2023 mit einem Plus von +0,19%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,92 EUR

• 77,78% der Analysten sind optimistisch

Von insgesamt 14 befragten Analysten empfehlen ganze zwölf die Aktie als Kauf oder stark Kauf (Guru-Rating: 4,22 nach zuvor ebenfalls 4,22). Lediglich einer ist der Meinung man solle sofort verkaufen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktie von Baker Hughes a GE hat laut Markt-Experten noch hohes Potential nach oben und wird größtenteils positiv bewertet.