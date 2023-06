Baker Hughes a GE: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Aktie um +20,74% unterbewertet

• Baker Hughes a GE legt am 16.06.2023 um +1,09% zu

• Kursziel von Baker Hughes a GE bei 33,75 EUR

• 14 Bankanalysten empfehlen die Aktie als “starken Kauf”

Am gestrigen Handelstag stieg der Kurs von Baker Hughes a GE um +1,09%, was sich auf eine positive Entwicklung in den vergangenen fünf Tagen (+2,62%) zurückführen lässt. Die Stimmung am Markt ist momentan demnach optimistisch.

Insbesondere die Meinung der Bankanalysten fällt positiv aus: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 33,75 EUR – ein Potenzial von +20,74%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

Insgesamt empfehlen jedoch 77,78% der befragten Analysten (von insgesamt 27), dass Anleger bei Baker Hughes a GE zugreifen sollten: So bewerten 14 Experten sie als “starken Kauf”, während weitere...