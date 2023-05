Baker Hughes a GE: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 33,64 EUR als mittelfristiges Kursziel

Die Aktie von Baker Hughes a GE hat in den letzten fünf Handelstagen um +3,58% zugelegt und am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +0,79% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel laut Bankanalysten bei 33,64 EUR. Falls die Prognose eintritt, würde dies ein Potenzial für Investoren von +30,86% bedeuten. Von insgesamt 13 Analysten wird die Aktie als starker Kauf eingestuft und weitere 13 Experten sehen sie eher optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Sechs Analysten haben sich neutral positioniert und kein einziger empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,15.