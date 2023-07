Baker Hughes a GE: Analysten sehen großes Kurspotenzial – 32,88 EUR das Kursziel

Die Aktie von Baker Hughes a GE hat am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +0,87% verzeichnet und konnte in den vergangenen fünf Handelstagen um insgesamt +1,82% zulegen. Die Stimmung am Markt ist trotz der jüngsten positiven Entwicklungen weiterhin eindeutig optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 32,88 EUR. Sollten sich die Bankanalysten mit ihrer Einschätzung durchsetzen können, würde dies Anlegern ein Kurspotenzial von +6,52% eröffnen. Von insgesamt 14 Analysten empfehlen aktuell allein 77,78% einen Kauf der Aktie.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” wurde kürzlich auf den Wert von 4,22 angehoben (vorheriges Rating ebenfalls: 4,22).