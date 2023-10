Baker Hughes a GE: Analysten sehen Potenzial von +13,73% - Kursziel 37,99 EUR

Die Aktie von Baker Hughes a GE hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und liegt aktuell bei einem Minus von -1,62%. Gestern fiel der Kurs um weitere -3,47%, was für Pessimismus am Markt sorgte.

Bankanalysten sind jedoch optimistischer gestimmt und haben ein mittelfristiges Kursziel von 37,99 EUR festgelegt. Das entspricht einem Potenzial von +13,73% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Von insgesamt 14 Analysten bewerten 75% die Aktie als starken Kauf oder zumindest positiv.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,18.

Zusammenfassend besteht also laut Bankanalysten großes Potenzial für Investoren bei Baker Hughes a GE.