Baker Hughes a GE: Analysten sehen Kursziel bei 32,89 EUR

Die Aktie von Baker Hughes a GE wird laut Experten derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 32,89 EUR – ein Potential von +4,86%.

• Am 19.07.2023 stieg die Aktie um +0,46%

• Das Kurspotential beträgt +4,86%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt aktuell bei 4,22 nach zuvor 4,22

Am gestrigen Handelstag legte die Baker Hughes a GE-Aktie am Finanzmarkt um +0,46% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Anstieg von +1,50%. Die Stimmung unter den Anlegern scheint daher recht optimistisch.

Aktuell sehen Bankanalysten das mittelfristige Ziel der Aktie bei 32,89 EUR und prognostizieren damit ein Potenzial von +4.86%. Von den insgesamt 14 Analysten empfehlen sogar alle eine Kaufempfehlung oder besser (77.78%). Allerdings gibt es auch kritische Stimmen: Ein Experte rät zum...