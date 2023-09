Baker Hughes a GE: Analysten sehen Kurspotenzial von +9,34%

Die Aktie von Baker Hughes a GE hat in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -0,89% verzeichnet und am gestrigen Handelstag zusätzlich eine negative Kursentwicklung von -0,57%. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 37,45 EUR erreichen kann. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +9,34% eröffnen.

• Am 11.09.2023 mit einem Rückgang von -0,57%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 37,45 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,18

Von insgesamt 14 Analysten empfehlen mehr als die Hälfte (75%) die Aktie zum Kauf oder halten sie für einen starken Kauf. Lediglich einer der Experten rät dazu, Baker Hughes a GE zu verkaufen.

Insgesamt lässt sich sagen: Trotz des jüngsten neutralen Trends und der negativen Entwicklung an den...