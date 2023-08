Baker Hughes a GE: Analysten sehen Kurspotenzial von +5,85% - Kursziel bei 33,90 EUR

Die Aktie von Baker Hughes a GE hat in der vergangenen Handelswoche Verluste verzeichnet und am gestrigen Tag eine negative Entwicklung von -0,29% hingelegt. Insgesamt wird die Stimmung am Markt als pessimistisch eingeschätzt. Doch Analysten sind anderer Meinung: Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Baker Hughes a GE-Aktie liegt bei 33,90 EUR.

Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergäbe sich ein Kurspotenzial in Höhe von +5,85%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Prognose aufgrund des aktuellen schwachen Trends. Dennoch empfehlen derzeit 14 Analysten den Kauf der Aktie und weitere sieben Experten sprechen eine Kaufempfehlung aus. Fünf Analysten plädieren für eine neutrale Haltung gegenüber dem Wertpapier und lediglich einer rät zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating wurde...