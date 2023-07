Baker Hughes a GE: Analysten sehen Kurspotential von 2,99%

Die Aktie von Baker Hughes a GE hat in dieser Woche eine positive Performance hingelegt und am gestrigen Tag um +1,16% zugelegt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und haben ein mittelfristiges Kursziel bei 33,17 EUR festgelegt. Wenn die Analysten Recht behalten sollten, eröffnet sich für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +2,99%.

• Baker Hughes a GE legt um +1,16% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 33,17 EUR

• Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt jetzt bei 4,22

Von insgesamt 27 analysierten Experteneinschätzungen bewerten aktuell 14 Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal. Weitere sieben Experten empfehlen die Aktie zu kaufen ohne jedoch euphorisch zu sein. Fünf Experten geben das Rating „halten“ ab und nur einer empfiehlt den Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating mit einem...