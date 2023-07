Baker Hughes a GE: Analysten sehen Kurspotential von +16,80% - Kursziel bei 33,92 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Baker Hughes a GE einen leichten Anstieg um +0,19%. Insgesamt betrachtet hat sie in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von insgesamt +0,77% aufzuweisen. Bankanalysten sind der Meinung, dass das aktuelle Potenzial der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft ist und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 33,92 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergäbe sich ein Kurspotenzial für Investoren in Höhe von +16,80%.

• Baker Hughes a GE: Gestern mit leichtem Plus

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 33,92 EUR

• Laut Analyse besteht ein Kaufempfehlungsanteil im Wert von +77,78%

Von insgesamt 27 analysierten Experten sprechen sich momentan 14 dafür aus die Aktie zu kaufen. Sieben weitere Analysten empfehlen zumindest eine...