Baker Hughes a GE: Analysten prognostizieren Kursziel von 33,64 EUR

Baker Hughes a GE hat am 07.07.2023 den Finanzmarkt mit einer Kursentwicklung von +4,78% überrascht und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt eine positive Entwicklung von +4,75% aufweisen können. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Laut der Meinung von durchschnittlich 14 Bankanalysten soll das mittelfristige Kursziel für Baker Hughes a GE bei 33,64 EUR liegen. Sollten die Bankanalysten damit richtig liegen, eröffnet sich aktuell ein Potenzial für Investoren in Höhe von +11,48%. Allerdings gibt es auch Expertenstimmen innerhalb der Analysehäusern, die nicht vollständig überzeugt sind.

Aktuell bewerten rund +77,78% der Analysten die Aktie positiv und empfehlen einen Kauf bzw. halten sie zumindest als neutral eingestuft. Nur ein Experte ist der Auffassung sofort verkaufen zu müssen.

Das...