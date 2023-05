Baker Hughes a GE: Analysten erwarten Kursanstieg - 33,64 EUR

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Baker Hughes a GE momentan unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 33,64 EUR hat. Wenn sie Recht behalten, würde dies Investoren ein Potenzial von +30,86% eröffnen.

Am 09.05.2023 legte die Aktie um +0,79% zu und konnte in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend verzeichnen (+3,58%). Die Stimmung am Markt scheint optimistisch zu sein.

13 Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie von Baker Hughes a GE. Weitere 13 sehen das Unternehmen ebenfalls positiv und bewerten es als “Kauf”. Sechs Experten bewerten es neutral mit “halten”, während kein einziger Analyst eine Verkaufsempfehlung ausspricht.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,15.

Insgesamt zeigen sich alle befragten Bankanalysten optimistisch bezüglich des zukünftigen Kursverlaufs der...