Baker Hughes a GE: Analysten empfehlen Kauf - Kursziel bei 33,67 EUR

Die Aktie von Baker Hughes a GE wird derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 33,67 EUR, was einem Anstieg um +11,07% entspricht.

• Am 10.07.2023 legte die Aktie um +0,36% zu

• Trend-Indikator “Guru-Rating” jetzt bei 4,22 nach zuvor ebenfalls 4,22

Am vergangenen Handelstag konnte Baker Hughes a GE am Finanzmarkt ein Wachstum von +0,36% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Zuwachs von +5,16%. Der Markt zeigt sich derzeit relativ optimistisch.

Allerdings hat die Einschätzung der Bankanalysten eine noch positivere Meinung zur Aktie hervorgebracht. Denn das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 33,67 EUR. Dies bedeutet ein erhebliches Potenzial für Investoren mit einem möglichen Anstieg von +11,07%.

Währenddessen empfehlen sogar knapp drei Viertel aller Analysten...