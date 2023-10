Baker Hughes a GE: Aktuell unterbewertet - Kursziel 38,01 EUR

Die Baker Hughes a GE-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel liegt laut Experten bei einem Plus von +16,23% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Baker Hughes a GE hat am 2. Oktober 2023 eine negative Entwicklung von -2,15% verzeichnet

• Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 38,01 EUR mit einem Potenzial von +16,23%

• Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,18

Am gestrigen Handelstag sank die Aktie um weitere -2,15%, was sich auf die vergangenen fünf Handelstage und damit auf eine vollständige Woche betrachtet in einem Minus von -3,22% summiert. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ pessimistisch.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung nicht vorausgesehen haben dürften, sind sie im Durchschnitt der Meinung, dass ein mittelfristiges Kursziel für Baker Hughes a GE bei...