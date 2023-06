Baker Hughes a GE: Aktienkurs mit Potenzial - Kursziel liegt bei 33,85 EUR

Die Baker Hughes a GE Aktie scheint laut Analysten momentan unterbewertet zu sein. Das wahre Kursziel der Aktie liegt um +23,98% über dem gegenwärtigen Kurs.

• Am 23.06.2023 verzeichnete die Baker Hughes a GE einen Rückgang von -1,26%

• Das mittelfristige Kursziel für die Baker Hughes a GE beträgt 33,85 EUR

• Die aktuelle Guru-Bewertung bleibt konstant bei 4,22

Am gestrigen Tag ging es an den Finanzmärkten für die Baker Hughes a GE-Aktie um -1,26% nach unten. Infolgedessen ergibt sich ein Verlust von -2,62% in den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche. Der Markt scheint daher zurzeit relativ pessimistisch zu sein.

Obwohl dies eine unerwartete Entwicklung ist und damit nicht alle Bankanalysten zufrieden sind, gibt es positive Aussichten für Investoren. Momentan prognostizieren Experten im Durchschnitt ein...