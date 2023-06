Baker Hughes a GE: Aktienkurs mit Potenzial - Kursziel bei 34,30 EUR

Die Analysten sind sich einig: Der aktuelle Aktienkurs von Baker Hughes a GE spiegelt nicht die wahre Bewertung wider. Stattdessen sehen sie ein Kurspotenzial von +29,01% und setzen das mittelfristige Kursziel auf 34,30 EUR.

• Am 01.06.2023 legte der Aktienkurs um +4,99% zu

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,22

Der gestrige Handelstag bescherte Baker Hughes a GE einen Anstieg des Aktienkurses um +4,99%. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen eine insgesamte Steigerung von +2,18%, was für Optimismus am Markt sorgt.

Obwohl einige Experten diesen Aufwärtstrend erwartet hatten, stimmten viele Bankanalysten darin überein, dass der tatsächliche Wert der Aktie noch höher ist. Laut ihren Prognosen liegt das mittelfristige Kursziel bei 34,30 EUR und somit deutlich über dem aktuellen...