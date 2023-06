Baker Hughes a GE: Aktie unterbewertet, wahres Kursziel liegt bei 33,88 EUR

Die Aktie von Baker Hughes a GE ist nach Meinung der Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um 23,98% höher als der momentane Kurs.

• Am 23.06.2023 verlor die Baker Hughes a GE-Aktie -1,26%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel von Bankanalysten beträgt 33,88 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 4,22

Am letzten Handelstag sank die Baker Hughes a GE-Aktie um -1,26%. In den vergangenen fünf Handelstagen hat sie insgesamt einen Verlust von -2,62% erlitten und befindet sich somit in einer schwachen Phase. Der Markt scheint zurzeit pessimistisch gestimmt zu sein.

Obwohl diese Entwicklung überraschend kam sind sich die Analysten einig darüber wie ihre Einschätzung ausfällt. Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Baker Hughes a GE-Aktie auf 33,88 EUR...