Baker Hughes a GE: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 34,33 EUR

Laut Expertenmeinung ist die Aktie von Baker Hughes a GE derzeit nicht richtig bewertet und hat ein Potenzial von +22,99% zum aktuellen Preis.

• Baker Hughes a GE: Am 09.06.2023 mit -0,92%

• Das Kursziel liegt bei 34,33 EUR

• Guru-Rating bleibt das selbe mit 4,22

Gestern verzeichnete Baker Hughes a GE an den Finanzmärkten eine Veränderung des Preises von -0,92%. Insgesamt betrug der positive Trend jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen +1,15%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Baker Hughes a GE liegt derzeit bei 34,33 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten und das Unternehmen seine Ziele erreichen können, ergibt sich hieraus ein Potenzial von +22.99% für Anleger.

Aktuell gibt es unter insgesamt vierzehn Analysten vierzehn starke...