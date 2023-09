Baker Hughes a GE: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 37,05 EUR

Die Experten sind sich einig: Die Aktie von Baker Hughes a GE ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt daher bei 37,05 EUR – das entspricht einem Potenzial von +11,00%.

• Baker Hughes a GE legt um +0,39% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,18

• Positive Stimmung am Markt trotz volatiler Entwicklung

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Baker Hughes a GE um +0,39% zulegen und damit den positiven Trend der vergangenen Handelswoche bestätigen. Insgesamt belief sich dieser auf +2,26%, was für eine relativ optimistische Stimmung am Markt spricht.

14 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und sieben halten sie für optimistisch. Sechs weitere Experten sprechen lediglich eine neutrale Empfehlung aus und nur einer rät zum Verkauf. Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung beträgt somit...