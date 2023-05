Baker Hughes a GE: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 33,81 EUR

Laut Analysten ist die aktuelle Bewertung der Baker Hughes a GE-Aktie nicht angemessen. Das wahre Kursziel liegt um +34,83% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 11.05.2023 verzeichnete Baker Hughes a GE eine negative Entwicklung von -1,36%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 33,81 EUR

• Baker Hughes a GE hat weiterhin ein Guru-Rating von 4,15

Am gestrigen Tag sank die Aktie von Baker Hughes a GE am Finanzmarkt um -1,36%. Dies ergibt für die vergangenen fünf Handelstage – also für eine vollständige Woche – insgesamt einen Rückgang von -2,08%. Der Markt scheint daher derzeit pessimistisch zu sein.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von Baker Hughes a GE beträgt 33,81 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist somit positiv und impliziert ein Kursrisiko in Höhe von +34,83%, falls sie Recht...